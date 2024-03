Concerti del periodo pasquale. Grande musica nei luoghi di culto. Da Vivaldi a Rachmaninov

Torna il tradizionale festival di concerti organizzato dall’Associazione Culturale ’Il Mosaico’, che si terranno a partire dal 24 marzo in luoghi diversi della città. Ingresso libero con raccolta offerte per la Caritas. Torna il ciclo di concerti nel periodo pasquale organizzati dall’Associazione Culturale Il Mosaico in collaborazione con la Compagnia di San Ranieri, grazie al contributo fondamentale della Fondazione Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa e del Comune di Vicopisano. Sono organizzati di volta in volta in luoghi diversi della città: la chiesa del Carmine, la cappella di Sant’Agata, la Pieve di Santa Maria a Vicopisano, la Chiesa di San Michele degli Scalzi e il teatro Verdi. I concerti offrono momenti di riflessione e spiritualità nel periodo quaresimale mutuando l’esperienza del Concert Spirituel del ‘700. Come da tradizione, i concerti sono ad ingresso libero, grazie al contributo della Fondazione Pisa. Il programma prevede: il 24 marzo alle 18.30 lettura della Passione di Marco intercalata dai mottetti eseguiti dalla Cappella Musicale del Duomo di Pisa (foto), al Carmine. Il 25 marzo alle 21 in occasione del Capodanno Pisano, “Ab incarnatione Christi”, con Lisetta Rossi all’arpa, alla Cappella di Sant’Agata. Il 27 marzo alle 21 - “Stabat Mater” di Karl Jenkins, con il Coro e l’Ensemble strumentale “Vox Humana” diretti da Massimo Gelichi, con illustrazione dei restauri recentemente conclusi sulla Deposizione di Cristo alla Pieve di Santa Maria, Vicopisano. Il 14 aprile alle 21 Concerto di Pasqua del Coro Polifonico San Nicola insieme ai ’Solisti della Tuscan Chamber Orchestra’ diretti da Stefano Barandoni con esecuzione del Gloria di Antonio Vivaldi e,in prima ripresa moderna dai manoscritti autografi, i Salmi “Dixit Dominus”, “Laudate Dominum” e “Confitebor” di Filippo Maria Gherardeschi, per soli, coro e orchestra nella chiesa di San Michele degli Scalzi. Il 19 maggio alle 21 Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in do minore, Op. 18 di Sergej Vasil’evič Rachmaninov, Gianni Bicchierini, pianoforte, Orchestra Archè, direttore Francesco Pasqualetti, al teatro Verdi. Ai cinque appuntamenti si aggiunge il tradizionale concerto pasquale all’interno della Casa Circondariale di Pisa. Per maggiori informazioni 351-6327668 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected].