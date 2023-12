Concerti-degustazione: aria di Natale alla Gipsoteca

Due concerti dal clima natalizio alla Gipsoteca di Unipi. Si inizia stasera. La Gipsoteca di arte antica e antiquarium, ospita questo Natale due strepitosi concerti tutti al femminile. I concerti si terranno alle ore 18 e al termine di questi verrà offerto dell’ottimo vino dell’azienda vinicola Badia di Morrona, e anche dei buoni sconto per i vostri regali natalizi. Stasera, venerdì 1 dicembre ci sarà un brillantissimo trio, Gialcamia, con voce, violino e clarinetto basso, che dialogheranno tra loro su un repertorio composto e arrangiato dalle musiciste stesse, conosciutissime nella scena jazzistica italiana: Camilla Battaglia, Giulia Barba e Alma Napolitano. Venerdì 15 sarà invece la volta di un talentuosissimo duo di altre rinomate musiciste, Anais Drago e Luciana Elizondo, quest’ultima argentina, che proporranno "Invenzioni a due voci", un percorso musicale che, a partire dalle omonime composizioni di J.S. Bach, approda a mondi contemporanei, sia colti, sia popolari. Apertura porte alle 18. I concerti sono l’occasione per scoprire la gipsoteca che è tra le prime italiane, con l’avvio nel 1887 su iniziativa di Gherardo Ghirardini che si ispirò al modello dell’archeologia germanica. La collezione offre oggi una sintesi delle opere più note e significative dell’arte greca, etrusca e romana, accanto ad esemplari meno noti o inediti, e piccoli manufatti plastici: riproduzioni fedeli di opere antiche conservate in differenti musei nazionali ed esteri, in qualche caso perdute e, talvolta, versioni particolari frutto di restauri storici o ricostruzioni appositamente realizzate a Pisa in base a nuove proposte interpretative.

La Gipsoteca ospita oggi anche la collezione dell’Antiquarium di archeologia classica e le Collezioni Paletnologiche. La Gipsoteca di arte antica è oggi ospitata nella chiesa di San Paolo all’Orto, oggi chiusa al culto. Durante l’emergenza Covid la Gipsoteca ha potenziato la loro parte virtuale, proponendo nuovi contenuti digitali per accompagnare la scoperta della gipsoteca.

Carlo Venturini