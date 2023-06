Con la pistola sul viale delle Piagge Tanta paura, ma era un giocattolo

Vagare di notte con una pistola in mano. Occhei, dopo l’accertamento delle forze dell’ordine l’arma è risultata "finta", ma questo cambia il contesto soltanto relativamente. Perché alle 3.15 di notte, su viale delle Piagge, sono stati vissuti veri momenti di paura. Alcuni cittadini, infatti, hanno visto un 24enne aggirarsi in zona con la pistola in pugno e hanno fatto scattare l’allarme chiamando la Questura.

Due pattuglie della squadra mobile si sono recate sul posto cercando di chiudere il noto viale alberato da entrambi i lati in modo tale da "circondare" il soggetto armato. Alla vista della polizia il ragazzo ha provato quindi a disfarsi della pistola e l’ha lanciata dentro una siepe, ma il suo movimento è stato notato dagli agenti che lo hanno fermato. Bloccato e messo in sicurezza i poliziotti hanno recuperato la pistola. Così hanno scoperto che si trattava di un giocattolo del tutto simile – anche per dimensioni – ad una pistola vera. Anzi, a dirla tutta la pistola era, in realtà, soltanto un accendino. Al giovane è stata quindi chiesta contezza del possesso dell’arma e dei motivi per cui si aggirasse a quell’ora di notte con quell’oggetto sul viale delle Piagge. Il ragazzo però si è rifiutato di rispondere ai poliziotti ed anzi ha reagito ai controlli minacciando e opponendosi all’accompagnamento in ufficio per procedere nei suoi confronti.

Dopo averlo calmato, l’uomo è stato identificato: si tratta di un 24enne pisano che è stato accompagnato in Questura e denunciato alla Procura della Repubblica sia per il reato di porto di oggetti atti ad offendere che per quello di violenza e minaccia a pubblico ufficiale. La pistola (vedi foto a fianco) è stata posta sotto sequestro.

Saverio Bargagna