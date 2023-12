Con due coltelli nel bar: denunciato

Alle 20.15 la sala operativa della Questura ha inviato due pattuglie della polizia di Stato a San Giuliano Terme (PI) loc. Asciano in un bar del posto, ove era stato segnalato un avventore molesto. Sul posto i poliziotti hanno riportato alla calma e identificato un 42enne di origini tunisine che aveva 2 coltelli, uno a serramanico della lunghezza totale di 15 centimetri, l’altro della lunghezza totale di 10 centimetri, posti sotto sequestro. A conclusione dell’intervento l’ uomo è stato accompagnato negli uffici di via Mario Lalli, dove è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.