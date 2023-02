Comunità di Vicopisano in lutto per la scomparsa di Guerrucci

Fondatore e amministratore storico del negozio di vernici Caparolcenter, figura molto conosciuta nel territorio, il lutto per la scomparsa di Massimo Guerrucci colpisce la comunità di Vicopisano.

La storica azienda era stata fondata più di 50 anni fa dall’evoluzione della ditta Fagiolini-Guerrucci, all’inizio nata come una piccola realtà della zona, ma con gli anni la sua crescita esponenziale l’ha resa un punto di riferimento per il mondo del colore e dell’edilizia leggera in Toscana.

Lo sviluppo dell’azienda prese il via con la rilevazione di una rivendita già esistente a Pistoia, che fece da trampolino per la creazione di una rete di rivenditori chiamati Colorcenter.

L’episodio più conosciuto nella storia della ditta riguarda senz’altro il contributo che i materiali della Caparol Center fornirono per la creazione del celeberrimo murales di Keith Haring nel 1989: Tuttomondo è l’ultima opera pubblica da lui realizzata nel 1989 sulla parete esterna della canonica della chiesa di Sant’Antonio Abate a Pisa.

Circa 180 metri quadrati di superficie che l’artista statunitense ha riempito con i suoi celeberrimi omini colorati poco prima della sua morte: in quell’occasione vennero scelte dagli artigiani tempere acriliche che potessero mantenere intatta la qualità dei colori per molto tempo.

"Un uomo che ha fatto di Caparol Center la sua casa" si legge nei messaggi di cordoglio che si sono succeduti su facebook alla pagina dell’azienda subito dopo la notizia della scomparsa di Guerrucci, un imprenditore ma soprattutto persona stimata e amata da chi lo ha conosciuto.

Alessandra Alderigi