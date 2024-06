Cascina, 29 giugno 2024 - Completamente riqualificato il parchino di via Gorgona a Navacchio con l’installazione di nuovi giochi adatti ai bambini più piccoli, grazie al contributo di Sogefarm Farmacie Comunali. All’ingresso è stato apposto anche un cartello semplice con poche regole di buon senso da seguire, nel rispetto dei fruitori dell’area, dei bambini e dell’ambiente. «Viviamo in un Comune con tanti centri – ha spiegato il sindaco Michelangelo Betti –. I nostri paesi a volte rendono più complicato amministrare, ma, di certo, rendono più vivo e vitale il territorio. Anche la realizzazione di parchi giochi, facendo crescere i punti di aggregazione, può contribuire a far crescere il livello di socialità e il senso di comunità. E i lavori si sono conclusi a una settimana dall’inaugurazione della Farmacia Comunale 1, ad attestare quanto è esteso il ruolo delle farmacie comunali nel Comune di Cascina». «Siamo molto lieti di inaugurare questo nuovo spazio pubblico a Cascina – ha aggiunto Marco Ruocco, amministratore unico di Sogefarm –, continuando nella nostra azione di mantenimento e valorizzazione delle aree pubbliche sul territorio. Nonostante il recente e significativo investimento per la ristrutturazione della nuova Farmacia Comunale n.1 di viale Comaschi, anche quest’anno il nostro impegno a investire sul territorio a vantaggio di tutti i cascinesi rimane un nostro punto focale. Continueremo a lavorare con dedizione per dare sempre più continuità a queste azioni a beneficio della nostra comunità. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto». A “battezzare” i nuovi giochi, come ormai da tradizione, è stato il vicesindaco Cristiano Masi, che ha le deleghe ai lavori pubblici. «Andiamo avanti con questo rito – ha raccontato osservando il bel lavoro fatto – per il quarto parco giochi inaugurato dall’inizio del mandato. L’intervento stavolta ha riguardato via Gorgona a Navacchio, a conferma che l’attenzione dell’amministrazione non è rivolta solo al centro ma a tutti i paesi. Anche perché per noi non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Non ci fermeremo qui e stiamo già pensando al prossimo intervento da fare per permettere ai nostri bambini di giocare in tutta sicurezza. Un grazie particolare va al prezioso contributo di Sogefarm per aver investito in questo progetto una parte degli utili destinati a finalità sociali».