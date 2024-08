Compleanno della Torre, gran finale. Stasera il recital di Meli e Cavalli

Stasera dalle 21.30 si concludono i festeggiamenti per gli 850 anni dall’inizio dei lavori alla Torre di Pisa e per l’occasione sarà possibile visitare gratuitamente i monumenti e i musei di Piazza dei Miracoli. Dopo un anno denso di manifestazioni, l’Opera della Primaziale Pisana affida l’evento principale all’acclamatissimo tenore Francesco Meli, accompagnato al pianoforte da Davide Cavalli. Nella scaletta Una furtiva lagrima da L’elisir d’amore di Donizetti, E lucevan le stelle da Tosca, romanze fra le più amate di Francesco Paolo Tosti, Ruggero Leoncavallo, oltre a canzoni famose del Novecento e momenti pianistici affidati al solo Cavalli.

Francesco Meli è tra i tenori più ricercati al mondo e si è esibito in tutti i teatri di maggior prestigio lavorando con direttori di fama internazionale come Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung, Daniele Gatti, Fabio Luisi, Lorin Maazel, Antonio Pappano, Yuri Temirkanov, Christian Thielemann. Numerosi i premi e i riconoscimenti ricevuti negli anni, tra cui il Premio Abbiati per le sue interpretazioni verdiane, il Premio Zenatello dell’Arena di Verona e il Pavarotti d’oro.

Davide Cavalli svolge invece da anni un’ intensa attività in ambito teatrale collaborando come maestro di sala e assistente musicale a importanti produzioni liriche quali Ernani e Aida diretti da Riccardo Muti al Festival di Salisburgo o la Manon Lescaut andata in scena all’Opera di Roma. Lavora abitualmente con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e dal 2015 è pianista della Riccardo Muti Italian Opera Academy. È direttore musicale dell’Accademia di alto perfezionamento per cantanti lirici del Teatro Carlo Felice di Genova.

Lo spettacolo è libero, con posti a sedere limitati fino ad esaurimento disponibilità. Si ricorda che l’accesso alla piazza da via Maffi resterà chiuso.