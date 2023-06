Commissione Asl disabili "E’ al terzo piano, va spostata"

Una segnalazione condivisa, quella dei garanti dei diritti delle persone disabili dei Comuni di Pisa e San Giuliano, Alessandro Di Ciolo e Luciano Galardini, su barriere e diritti. "La Commissione Medica Asl di Pisa (che tra i vari compiti ha l’accertamento delle disabilità) ha come sede la Arcoconfraternita della Misericordia che vanta un luogo agevole da raggiungere in auto o con mezzi adatti al trasporto di persone a ridotta mobilità ma al contempo ha l’ambulatorio al terzo piano. L’accesso avviene attraverso una rampa di scale o un ascensore. Al terzo piano si trova anche la palestra riabilitativa per pazienti con difficoltà psicomotorie, per cui spesso nella stessa sala d’attesa stazionano più di venti persone (delle quali la maggior parte sono in carrozzina)". Da qui la domanda: "Che cosa potrebbe succedere in caso di evacuazione forzata per emergenza?. E i non deambulanti?". L’edificio è "completamente a norma, come hanno confermato anche i vigili del fuoco". Ma è solo una questione di "buon senso". "Aggiungiamo – proseguono i due garanti – e chi ha problemi nella mobilità e soffre di claustrofobia?" "Per questo chiediamo un’alternativa – continuano nel ragionamento – che possa essere naturalmente adatta".

Una segnalazione fatta anche al Tribunale del malato. "Che ha ascoltato le nostre motivazioni e attende di poter analizzare questo caso".

Ma i due garanti fanno presente anche una seconda criticità. "L’Asl fa pagare il bollettino per il rilascio del contrassegno per circolazione e il parcheggio dell’auto richiesto contestualmente alla visita per la disabilità contrariamente a quanto recita la legge regionale 60 del 2017".

Alessandro Di Ciolo, già insegnante di educazione fisica specializzato nel sostegno e istruttore di scherma, anche di atleti disabili, è stato eletto a ottobre 2022. Un risultato arrivato anche con i voti di tutte le minoranze dopo giorni di contrapposizione tra il centrodestra e il centrosinistra. Nominato a maggioranza anche Luciano Galardini, da anni impegnato a garantire i diritti dei disabili, presente nel mondo dell’associazionismo per i disabili con l’associazione "Aria, Sole,Terrae Mare- insieme per la vita".

Antonia Casini