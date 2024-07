Commissario Lega, Meini si dimette. Al suo posto nominato Pasqualino

Sarà Giovanni Pasqualino a guidare il nuovo corso della lega in vista delle prossime elezioni regionali. L’incarico gli è stato affidato dal commissario regionale Luca Baroncini dopo la decisione della consigliera regionale, Elena Meini, di abbandonare l’incarico. Dietro alla decisione della commissaria provinciale non c’è, questa volta, però alcun strappo politico, ma solo la volontà di dedicarsi a tempo pieno all’impegno in Regione anche e soprattutto in vista della tornata elettorale del prossimo anno. Pasqualino reggerà anche la segreteria cittadina del Carroccio, dopo le dimissioni delle scorse settimane rassegnate da Marcello Lazzeri che aveva apertamente criticato alcune scelte politiche e denunciato soprattutto che, scrisse testualmente in una lettera, "nelle amministrative del 2023 la Lega a Pisa ha raggiunto una significativa percentuale elettorale, anche superiore al dato nazionale, risultando forza determinante per la conferma del sindaco Conti e tutto questo malgrado alcune scelte, decise e maturate al di fuori del partito e prima dell’insediamento del sottoscritto e del consiglio direttivo, che non solo non hanno giovato al partito, ma anzi lo hanno fortemente penalizzato".

Nel mirino c’era soprattutto il deputato Edoardo Ziello. E Pasqualino è uno dei due consiglieri comunali entrati nell’assemblea cittadina in seguito proprio alle dimissioni rassegnate dallo stesso Ziello e da Gennai. Diversa invece la scelta di Meini (fedelissima di Susanna Ceccardi) che usa toni distensivi nel suo messaggio di saluto: "Sono stati due anni e mezzo bellissimi, fatti di tante gioie e anche momenti difficili e di molte soddisfazioni: dalle vittorie di Santa Maria a Monte, Pisa fino ad arrivare alle ultime amministrative e ai successi di Santa Croce, Castelfranco, Casciana Terme-Lari, Terricciola e Ponsacco. Sono stata circondata da militanti e sostenitori straordinari che voglio ringraziare per aver guidato insieme a me questo partito in una provincia che è un fiore all’occhiello per la Lega". Nel suo commiato Meini ricorda, infine, di volersi concentrare sul suo ruolo di "capogruppo della Lega in Consiglio regionale e consigliere comunale a Cascina: due sfide che mi vedranno particolarmente impegnata e a cui vorrò continuare a dedicare tutto il mio tempo e le mie energie".

Gab. Mas.