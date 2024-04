Commercio e sosta: Confesercenti rilancia

Confesercenti Pisa è pronta a un faccia a faccia con maggioranza e opposizione su parcheggi, commercio e turismo. Da questa settimana, l’associazione di categoria ha intrapreso delle consultazioni con i capigruppo di Palazzo Gambacorti "per metterli al corrente – spiega il presidente Fabrizio Di Sabatino – di alcune questioni che hanno bisogno di concretizzazione nell’interesse della città e del suo commercio. Siamo convinti che il consiglio comunale sia la sede per affrontare temi che hanno bisogno di un coinvolgimento di tutti i partiti". Sul tavolo della discussione ci sono i problemi dei parcheggi per i commercianti e della sosta gratuita in centro il sabato pomeriggio, già sollevati da Confesercenti diverse settimane fa.

"Ribadiremo ai capigruppo - prosegue il presidente - la necessità di mettere a punto abbonamenti per dipendenti e proprietari dei negozi che lavorano in città ma sono obbligati a usare la macchina. Spendere dai 12 ai 14 euro di parcheggio per un giorno di lavoro è un’esagerazione. Per noi rimane in campo la soluzione del People Mover per chi viene da Livorno o Cascina ma anche il parcheggio di via Paparelli che in particolari occasioni potrebbe essere reso interamente gratuito. Porteremo avanti anche la proposta di sosta gratuita nel pomeriggio dalle 15 alle 20 fino a giugno compreso".

Altra tematica che Confesercenti intende discutere con le forze politiche riguarda le nuove aree di sosta al Calambrone nella ex arena all’aperto, questione già affrontata dall’associazione con l’assessore Dringoli e che adesso sembrerebbe concretizzarsi. "Parleremo anche di arredo urbano e della necessità di intervenire con manutenzioni straordinarie - continua Di Sabatino - ad esempio sotto i loggiati di Borgo per quanto riguarda i dissuasori per i piccioni. Ci preme inoltre parlare di sicurezza e del piano del commercio su aree pubbliche, vista anche la nostra partecipazione al Comitato dell’Ordine Pubblico convocato dal Prefetto giovedì scorso del quale abbiamo apprezzato la concretezza sulla necessità di riportare legalità nel centro storico e sul litorale. Infine, sul piano del commercio – conclude il presidente di Confesercenti - stiamo attendendo risposte sul cronoprogramma in particolare per l’area del Duomo che sicuramente saranno rinviate a dopo l’estate visto che sarebbe impensabile intervenire adesso in piena stagione turistica". Mario Ferrari