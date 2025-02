"Come gli uccelli". Se l’ebreo Eitan ama Wahida

La Stagione di Prosa del Teatro Verdi, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, propone per domani, mercoledì 26 febbraio (ore 21), "Come gli uccelli", tratto dall’omonimo romanzo di Wajdi Mouawad, con la regia di Marco Lorenzi e con Federico Palumeri e Lucrezia Forni attori protagonisti. Una riflessione toccante e profonda sull’amore, l’incontro e l’identità: l’epico dramma dell’autore libano-canadese affronta questioni molto attuali come il conflitto israelo-palestinese e tematiche universali. La storia d’amore fra i giovani Eitan, di famiglia ebraica, e Wahida, di origine araba, riporta a galla conflitti che si pensavano sepolti, con l’inevitabile aggrovigliarsi di contesto storico e vicende personali.

I biglietti per "Come gli Uccelli" sono in vendita al botteghino del Teatro e su www.vivaticket.it; è inoltre attiva da oggi una promozione riservata ai soli abbonati alle Stagioni del Verdi (Lirica, Prosa, Concerti, Family & Kids): biglietti al costo di 10 euro.

Prima della recita, mercoledì 26 alle 17.45, nel Ridotto del Verdi la compagnia di Come gli uccelli incontrerà il pubblico nelle Conversazioni in Teatro, che il Teatro di Pisa organizza per la Stagione di Prosa in collaborazione con l’Università di Pisa. L’incontro sarà condotto da Arturo Marzano, docente di Storia del conflitto arabo-israeliano. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.