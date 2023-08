Giovane con due coltelli dà in escandescenze in ospedale, bloccato

Pisa, 24 agosto 2023 – Difficile intervento degli agenti di polizia all’ospedale Cisanello di Pisa. Al pronto soccorso un giovane italiano, munito di due coltelli, stava dando in escandescenze.

I medici avevano problemi a contenerlo poi il giovane è stato finalmente bloccato e messo su una barella, sedato e tenuto in osservazione in attesa delle valutazioni sullo stato di salute mentale e le cure specialistiche. I poliziotti gli hanno sequestrato i coltelli. Uno lo impugnava, ma pare senza minacciare direttamente nessuno. La polizia di Stato ha inviato un rapporto dettagliato alla procura della Repubblica di Pisa. Il giovane è residente nella provincia.

Al pronto soccorso era stato portato in ambulanza dopo che che era stato segnalato alle autorità mentre girovagava in stato di alterazione psicomotoria per le strade.