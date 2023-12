"Coltano: No al Bike Sharing a causa di una "Immaturità" Amministrativa"

A Coltano niente bike sharing: la prima commissione consiliare permanente ha detto no. "Con una stringente mancanza di logica, in una discussione surreale – afferma in una nota il Comitato per la difesa di Coltano – si è detto no. anche per l’estate. Il Piano urbano della mobilità sostenibile, prevede di espandere le piste ciclabili e la mobilità dolce? Certo, ma per Coltano è meglio rinviare ‘a una fase successiva’. Perché, dice il direttore di Pisamo Fiorindi, è proprio difficile arrivare a Coltano in bicicletta. E per la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Elena Del Rosso, ‘sarebbe davvero irresponsabile attivare il servizio di bike sharing con una viabilità immatura’. Le biciclettate organizzate dal Comitato per la difesa di Coltano, però, hanno sempre avuto un successo entusiastico e straordinario. Affollate di persone in sella alla propria bici, potenzialmente disponibili a usare il bike sharing, qualora ci fosse". Insomma, secondo l’associazione il no al bike sharing è una scelta sbagliata: "Le strade - aggiunge il Comitato - in questo momento sono disastrate e praticamente isolano Coltano. Lo abbiamo detto e scritto tante volte. Ma Coltano non può essere off limits e in conseguenza di quella che loro chiamano ‘immaturità’ (ed è solo una gravissima incapacità amministrativa) si pensa di arrivare a vietare il transito delle biciclette sulla carreggiata ordinaria da Pisa a Coltano? Sarebbe un atto discriminatorio Invece di attivarsi per risolvere il problema gravissimo della viabilità, che fa il Comune? Dice no al bike sharing".