Coltano 110 Hertz Festival

Coltano si veste a festa per tre giorni, con il trionfo di suoni e colori portato dalla grande carovana del 110 Hertz Festival. L’ambiente naturale dei prati e boschi intorno alla villa Medicea ospiterà nei giorni dei 7, 8 e 9 luglio un evento di grande richiamo, organizzato da Binario Vivo in collaborazione con Code per Curiosi, Chicchi d’Uva e Proloco Coltano con il patrocinio del Comune di Pisa e del Parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli. Un appuntamento che si rinnova per la terza edizione, confermando l’eterogeneità dei contenuti. Ogni pomeriggio a partire dalle 18, l’estate coltanese si colorerà di mille sfumature tra trasmissioni radio in diretta, talk con grandi ospiti, workshop radiofonici, mostre d’arte, performance itineranti di artisti di strada, spettacoli teatrali, concerti, 24 stand tra libri, artigianato, associazioni e area ristoro con street food. Anteprima il 6 luglio a ingresso gratuito: sul palco alle 21.30 Populalma e Trillanti, alle 20.30 cena sociale di autosostentamento. Tre concerti imperdibili per gli amanti del genere: venerdì 7 luglio inizia il Duo Bucolico, che celebra quest’anno 17 anni di "cantautorato illogico d’avanguardia", sabato 8 luglio I Matti delle Giuncaie, e gran finale domenica 9 luglio i Modena City Ramblers, band punto di riferimento per gli amanti del folk. La tre giorni sarà ricca di arte di strada a cura di Chicchi d’Uva presenti anche come artisti itineranti e con i giochi di una volta, lo spettacolo di marionette di The Gypsy Marionettist, lo spettacolo circense di Brunitus e la danza del fuoco di Pyroetnic. "Il festival ama ricordare l’avvento del primo segnale radio che superò gli oceani, 113 anni fa, partito proprio dalla celeberrima stazione di Guglielmo Marconi- afferma Carlo Scorrano, direttore artistico- le nostre tematiche abbracciano la socialità, lo spettacolo in relazione con la natura: è importante sottolineare come la natura sia la cornice ideale dell’arte e della musica e come questo intreccio sia da valorizzare". Novità di quest’anno la possibilità di acquistare un biglietto che dà accesso a tutte le iniziative della giornata, dalle presentazioni di libri al concerto. I prezzi variano in base al giorno, venerdì 7 luglio 10 euro; sabato 8 luglio 10 euro; domenica 9 luglio 15 euro; complessivo 3 giorni di Festival 28 euro, il ridotto bambini dai 5 ai 12 anni costa 5 euro. Per chi vuole raggiungere il festival dal centro città è disponibile per l’andata l’autobus di linea n.8, e sono previste delle corse aggiuntive delle navette in notturna, alle 24 e alle 24,40, per rientrare dopo lo spettacolo.

Alessandra Alderigi