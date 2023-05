Colori, luci e goliardia in strada Arriva il Palio dei rioni a Vecchiano

Colori, luci e un pieno di goliardia. E’ in arrivo la ventesima edizione del Palio dei Rioni di Vecchiano. Ad aprire la manifestazione, giovedì 1° giugno alle 20.30 in piazza Pasolini, sarà la tradizionale sfilata delle tifoserie rionali per le vie del paese, arricchita dal quinto contest "Il rione più bello".

Per l’occasione, case e strade vengono addobbate con i colori rappresentativi dei quattro rioni vecchianesi (rione S. Frediano, rione Vecchiano centro, rione Fornace castello e rione Vecchianello all’estero) creando grande fermento e competizione tra i cittadini.

La giuria selezionata e capitanata dal sindaco Massimiliano Angori e composta quest’anno dall’assessore allo sport di San Giuliano Terme, Roberta Paolicchi, dalla giornalista de La Nazione, Ilaria Vallerini, dal fotografo Gerardo Teta e dalle social blogger Odra Bolognesi e Daria Gambini, in arte Gnigne a Zonzo, visionerà gli addobbi e gli spettacoli che ogni rione presenterà durante la sfilata e decreterà un vincitore. Sulla pagina facebook si trovano tutte le inforazioni.

Il Palio dei Rioni nato negli anni ‘80 dalla passione calcistica di alcuni cittadini che, animati da spirito di appartenenza, organizzarono un torneo paesano di calcio, proseguirà nelle giornate del 12, 13, 19 e 20 giugno con il fischio d’inizio, alle 20.45 nel campo sportivo Paolo Fatticcioni (La Coronella), del primo e secondo turno della competizione rionale.

A seguire, il 26 giugno alle 20 il terzo turno nella modalità doppia partita e il 2 luglio alle 20 la finale del terzo e quarto posto e la finalissima alle 21.30. Durante le partite al campo sportivo comunale sarà attivo il punto ristoro con pizzate, patatine, birra artigianale, gelato artigianale, stecchi e biscotti fatti a mano e molto altro.

La Grande serata di chiusura della 20esima edizione del Palio vecchianese, sabato 8 luglio alle 20.15, con la festa in piazza Pasolini accompagnata dall’intrattenimento musicale di "Feel acoustic Duo".

Il Palio è a cura dell’associazione Palio rionale vecchianese Asd ed è patrocinato dal Comune di Vecchiano.

E’ possibile chiedere informazioni mandando un’email all’indirizzo elettronico [email protected]