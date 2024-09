Colombo e il genio matematico. Ancora un prestigioso premio

Altro importante riconoscimento per l’ex allieva della Scuola Normale Superiore Maria Colombo, che aggiunge al suo già ricco palmarès la medaglia d’oro Stampecchia. Nel corso di un convegno di calcolo delle variazioni a Erice, la star della matematica ha ricevuto il prestigioso premio, assegnato a uno studioso che abbia svolto ricerche significative nel campo dell’analisi variazionale e delle sue applicazioni e che, entro la fine dell’anno in cui viene emanato il bando, non abbia ancora compiuto 35 anni. L’ex normalista aveva ricevuto a luglio un altro prestigiosissimo premio, quello della European Mathematical Society assegnatole durante il meeting dell’European Congress of Mathematics (Ecm). Una storia con la matematica che inizia ai tempi del liceo, quando nel 2006 Maria arriva prima alla finale dei giochi matematici in Bocconi e poi, da vincitrice di questa prima tappa, alla finale internazionale del Campionato di giochi matematici tenutosi nell’agosto dello stesso anno a Parigi. Negli stessi anni la partecipazione alle Olimpiadi internazionali della matematica, dove si aggiudica il bronzo nell’edizione 2005 a Cancùn, l’oro in quella del 2006 a Lubiana e l’argento nel 2007 a Hanoi. Poi la laurea e il dottorato alla Normale, con Luigi Ambrosio e Alessio Figalli come relatori, un periodo di ricerca post dottorato con Camillo De Lellis all’Eth di Zurigo e il trasferimento a Losanna, dove dirige attualmente il laboratorio di analisi matematica, calcolo delle variazioni ed equazioni differenziali alle derivate parziali.

La varietà e la profondità dei contributi di Maria, allo stesso tempo molto forte tecnicamente in una vasta gamma di argomenti diversi e dotata di una visione molto originale dei problemi che cerca di risolvere, sono sintetizzate nella dicitura del premio Stampacchia, che il Comitato le assegna all’unanimità "per le sue ricerche innovative nella teoria della regolarità e della descrizione delle singolarità delle soluzioni delle equazioni differenziali parziali". Maria, che dopo la premiazione terrà la prima plenaria del convegno, parteciperà all’incontro accompagnata da Giuseppe, un mese d’età, il quarto dei suoi figli.