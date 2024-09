Cna Pisa a Lajatico per un evento con imprenditori e aziende sul Bando Borghi Informatici

Lajatico, 25 settembre 2024 - È stato presentato ufficialmente il Bando Servizi Innovativi dei Borghi. La Confederazione Nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) sezione di Pisa - ancora una volta al fianco di imprenditori e aziende in tutta la Provincia di Pisa - organizza un appuntamento informativo e gratuito il prossimo sabato 28 settembre alle 10 al Teatro Comunale di Lajatico (via Giuseppe Garibaldi, 51).

Il Bando Servizi Innovativi dei Borghi a cura della Regione Toscana è un’iniziativa che ha il preciso obiettivo di supportare le imprese locali attraverso una serie di servizi tecnologici di innovazione e digitalizzazione. Durante l’evento organizzato dall'associazione di categoria pisana verranno illustrate le diverse modalità per poter accedere a finanziamenti a fondo perduto destinati alle aziende operanti nei borghi di Lajatico, Chianni e Montecatini Val di Cecina.

"Si tratta di un’occasione imperdibile - scrive in una nota stampa CNA Pisa - per coloro che desiderano far crescere la propria impresa, migliorando i servizi e le tecnologie utilizzate, grazie al sostegno economico offerto dal bando e che, per ovvie ragioni, ci vede in prima linea per aiutare i nostri imprenditori e professionisti. Nello specifico - continua la Confederazione Nazionale degli Artigiani - si tratta di 3 bandi, promossi nell’ambito del progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani (Giovanisì), che mettono a disposizione 11 milioni di euro per supportare la transizione digitale delle imprese localizzate in specifici territori, con risorse destinate a Borghi (4 milioni), Cooperative di Comunità (3 milioni) e Centri Commerciali Naturali (4 milioni)".

Ecco che CNA Pisa organizza un evento aperto a tutti - e dedicato prettamente ai Comuni di Lajatico, Chianni e Montecatini Val di Cecina - per dare un’opportunità di ricevere tutte le informazioni necessarie su come accedere ai fondi, conoscere le possibilità di finanziamento e comprendere meglio i vantaggi della digitalizzazione per le attività locali.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessario prenotare il proprio posto compilando il form online: t.ly/PEGqa

Per informazioni sull'evento: [email protected]