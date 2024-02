Classic Burlesque Festival, lo spettacolo raddoppia

Sabato 2 e domenica 3 marzo, alle ore 21, nello spazio teatrale dell’associazione Balabiott (via Piastroni 20, 56121, Pisa) andrà in scena uno spettacolo completamente nuovo di Classic burlesque e cabaret, dopo i successi e i sold-out degli eventi dei mesi scorsi e del Pisa Burlesque Festival. Una serata unica, con numeri ricchi di glamour ed eleganza, solistici e di gruppo. Un’occasione per entrare in contatto con un’arte ancora poco conosciuta in Italia e per accoglierne la filosofia inclusiva e tutt’altro che banale.

Una forma espressiva dunque un po’ scomoda perché la donna non è oggetto dello sguardo altrui ma è un soggetto attivo, che impone il suo immaginario, i suoi tempi, la sua persona e anche le sue imperfezioni. Elementi fondamentali sono l’ironia e l’autoironia: il burlesque insegna l’accettazione delle proprie peculiarità e si concentra piuttosto sulla qualità e l’efficacia del movimento e della comunicazione scenica.

In scena le due ideatrici, Lily de Non e Mimi Champagne (attrici teatrali, registe e anche performer e insegnanti di burlesque fin dal 2011), che divideranno il palco con Free Sans Age, Lady Nyx, Lady Moonshine, Lace Burton, Didi Dragonfly, Dahlia Dune, Sophie l’Etrange e il gruppo Le Balabiotte. Sabato 2 marzo sarà presente anche un’ospite speciale: Edith von Hammer.

Per prenotazioni e informazioni:Balabiott Aps.Via Piastroni 20, 56121, Pisa. [email protected] 3519615535 (anche WhatsApp)”