"Città vitale e dinamica. Ecco le nostre priorità"

Ambiente, Cultura, Mobilità e Legalità, sono alcune delle dieci parole chiave per "una San Giuliano vitale e dinamica" nell’idea di programma della lista "Immagina", che sostiene la candidatura di Matteo Cecchelli a sindaco e che si è presentata ieri mattina nella cittadina termale. La lista farà parte della coalizione di centrosinistra e riunisce ex socialisti, Italia Viva e una "forte componente di civismo". La presentazione si è svolta nel ristorante da "Sora Bruna" un luogo, come ha tenuto a sottolineare Matteo Cecchelli, "recuperato alla mafia". "Abbiamo sviluppato un lavoro di sintesi - spiegano i coordinatori Valentina Foà e Marco Balatresi -, che è andato a toccare temi che per noi sono fondamentali. Tra questi il rilancio del commercio e dei servizi, una attenzione per i giovani e la partecipazione, maggiore spinta su eventi, cultura, turismo e sulla viabilità. Ci siamo - concludono -, e siamo pronti a partire con una lista che mette assieme persone di varie età e che provengono da varie esperienze professionali, ma che vivono il territorio a 360 gradi". Una partenza vera e proprio quella della prima lista a presentarsi della coalizione. "Serve un nuovo progetto di riqualificazione – ha detto il candidato a sindaco Cecchelli -, del viale Boboli, che va collegato al Parterre e di largo Shelley. Nel capoluogo ci sono circa 40 fondi chiusi, dobbiamo riattivare il commercio. Siamo riusciti ad usare dieci milioni del Pnrr per i lavori alla piscina, alle scuole e per recuperare l’Opera Pia". È proprio su quest’ultima che il candidato dem si sofferma: "Sarà la nuova porta di entrata a San Giuliano – spiega -, con biblioteca, un giardino e la casa della cultura". Tra i nomi di chi ha dato disponibilità a candidarsi: Valentina Foà che sarà la capolista, Marco Balatresi, Caterina Arvia, Roberto Baldeschi, Veronica Marianelli, Nicola Panattoni, Samanta Morelli, Francesco Cerri, Tamara Romboli, Luigi Marielli, Marta Costa, Caterina Castelvetere, Giuseppe Basile, Francesca Crovetti, Tiziano Taccola Angelica Bulleri, Alessandro Turini, Giulia Sorrente, Andrea Frassini, Franca Del Moro, Lucio Pantanella, Chiara Caciagli, Mario Feniello, Simonetta Sotgiu.

