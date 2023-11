Cisanello: un’area verde intitolata alla memoria di Giancarlo Peluso

Pisa, 20 novembre 2023 – Si è svolta questa mattina, lunedì 20 novembre, l’intitolazione di un’area verde, nel quartiere di Cisanello, a Giancarlo Peluso attore e autore della compagnia teatrale “La Brigata dei dottori” venuto a mancare nell’aprile 2018. La giunta comunale ha deciso di ricordarlo, a distanza di cinque anni dalla morte, per il ruolo che ha avuto nella diffusione della tradizione e della cultura vernacolare pisana intitolandogli l’area a verde situata all’interno di via Valgimigli, via Merlo, via Svezia e via Cisanello. “Un ragioniere che – ha dichiarato il Sindaco di Pisa Michele Conti – ha fatto della sua passione per il vernacolo pisano qualcosa di molto più grande facendo parte per dal 1948 della 'Brigata dei dottori', allestendo numerosi spettacoli e interpretando tanti ruoli, contribuendo a rendere questa tradizione popolare, patrimonio culturale della città, così conosciuta. Era giusto intitolargli questo spazio verde considerando quanto ha fatto per la nostra città”.

“La nostra amministrazione – ha dichiarato l’assessore ai servizi demografici del Comune di Pisa Gabriella Porcaro – ha voluto intitolare questa area a vedere a Giancarlo Peluso per la divulgazione del vernacolo pisano con 'La Brigata dei dottori'. Ha dato vita a tanti spettacoli che sicuramente hanno fatto ridere ma anche riflettere, un grande uomo, attore e comico che tanto ha amato la sua città natale”. Nato nel 1927 a Pisa nel quartiere di Sant'Antonio, di professione ragioniere, è diventato un personaggio iconico della città, famoso per i numerosi spettacoli messi in scena per oltre 50 anni con la compagnia teatrale "La Brigata dei dottori". Sul palco viene maggiormente ricordato per il ruolo che gli ha dato maggiore notorietà e popolarità, ovvero la "Sora Cesira". Numerosi gli spettacoli scritti, tra i quali “La ‘otta”, “Le ‘orna”, “La di..vino ‘ommedia” e “ Gita ar mare”.