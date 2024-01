Circolo Fortino Per le donne

Circolo il Fortino aps, un programma sulle donne e contro la violenza di genere con spettacli che aiuteranno a riflettere. "Delle donne e del Novecento", piccolo ciclo di spettacoli con racconti di donne speciali. E’ il nuovo programma che il Fortino, insieme alla associaione Casa della Donna di Pisa, al coordinamento Donne della segreteria della CGIL ed a quello dello SPI (Sindacato Pensionati DGIL) , propone per le prossime settmane. Una piccola stagione teatrale che prenderà avvio il 19 gennaio e si concluderà il 9 marzo, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna Donna.

Il programma prevede tre spettacoli, dedicati a personaggi femminili molto diversi tra loro, “speciali” proprio nella accezione pisana del termine: donne che sono state capaci di affermare qualità̀ umane non comuni, e di arricchire il percorso della liberazione. Il novecento, evocato nel titolo, non è solo il tempo comune delle biografie di cui ci si occupa, ma un vero e proprio soggetto della narrazione: il secolo delle libertà e delle barbarie, del progresso e della regressione più cupa. Italia Donati fu una giovane maestra, vittima del pregiudizio e dei soprusi di un sindaco e di una comunità di gente per bene, contro i quali ella si difese con il gesto estremo del suicidio. Tina Modotti, fotografa e rivoluzionaria, al pregiudizio oppose la coerenza della sua libertà. Concetta barra, Rosa Balistreri e Maria Carta alle donne e alle loro passioni dettero voce e seppero intercettarne l’ammirazione e l’amore.

Il cartellone: 19 gennaio, alle 21 “Italia Donati” , pièce teatrale di Massimo Canneti e Daniela bertini, con la regia di Mike Ricci

il 3 febbraio, alle 18 Narrar Stupendo: “Tina, Tinissima: Tina Modotti nel secolo lunghissimo” di Fabiano Corsini, con Claudio Proietti (piano) Veronica Risi (vocalist) Astore Ricoveri (voce recitante);

il 9 marzo, alle 21 “A varca che canta” di e con Fabio Pagano Concetta Barra, Rosa Balistreri e Maria Carta.

Per ogni serata è prevista una cena, riservata ai soci ARCI e su prenotazione (050 36195).

Il circolo Il Fortino si trova in via della Sirenetta 6 a Marina di Pisa. Primo apuntamento venerdì 19: cena, pane e olio nuovo, bordatino, pappa al pomodoro, fritto dell’Aia con verdurine e cantucci e vin Santo.