Circolo aperto: "Incontri coi cittadini"

"Circolo aperto" è il titolo dell’iniziativa lanciata dal circolo dem Cisanello Pisanova in ascolto dei cittadini e delle loro istanze. "Si tratta di un modo per ascoltare e raccogliere i bisogni del quartiere trasformarli in proposte e soluzioni concrete grazie all’impegno dei consiglieri comunali del Partito Democratico", dice il segretario Mario Iannella (foto), che è anche candidato di Base riformista alla segreteria cittadina del partito in vista di un congresso comunale annunciato da mesi ma per il quale non sono ancora state fissate le date. Per questo la sede del circolo in via Galluzzi sarà aperta il lunedì dalle 10 alle 12 e il venerdì dalle 15 alle 17. Ma la campagna di ascolto proseguirà anche con altre forme. "Nel nostro quartiere - aggiunge Iannella - si nota tutta l’approssimazione della giunta Conti. Allagamenti, costruzioni improvvisate, palazzi abbandonati e una cura dei marciapiedi e delle strade del tutto assente. Nelle prossime settimane proseguiremo la nostra campagna di ascolto e proposta con iniziative diffuse sul territorio. Vorremmo costruire, insieme alla cittadinanza, un’idea diversa, immaginando gli spazi comuni e le aree che circondano l’abitato, investendo sui centri di aggregazione e sul verde urbano". L’obiettivo insomma è coinvolgere la popolazione residente in un processo partecipativo e la prima attività in questa direzione sarà, assicura il circolo dem, un’iniziativa proprio sui temi dell’urbanizzazione del quartiere e il prosieguo delle riflessioni sull’articolazione dei servizi sociali nella Casa di comunità in via Garibaldi.