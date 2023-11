Circolare sui Lungarni. Si parte l’8 gennaio. Ecco come cambia il trasporto pubblico

di Gabriele Masiero

PISA

La data da segnare col circoletto rosso sul calendario dei pisani è quella dell’8 gennaio. Da quel giorno, infatti, prenderà servizio la circolare dei Lungarni, la linea di trasporto pubblico attesa da molti anni e che ora diventa realtà. Dopo l’approvazione in consiglio comunale di una delibera sul riequilibrio dei conti relativamente al contratto di lotto unico regionale, ora si parte con le nuove corse. In quella sede Pisa ha ottenuto il potenziamento dei collegamenti per San Rossore e per il litorale e i servizi aggiuntivi per raggiungere i nuovi poli universitari, ma ha dovuto rinunciare a oltre 110 mila dei 249 mila km previsti dieci anni fa per l’attivazione della Lam 4, ormai coperta da altre linee e l’attivazione, appunto, della circolare dei Lungarni. Le altre linee che beneficeranno di questo intervento sono prolungamento del percorso della Lam Verde fino al dipartimento di Chimica in via Giuseppe Moruzzi, per 27.902 km annui, l’intensificazione delle linee 10 e 20 per soddisfare le esigenze di spostamento degli studenti e del personale del dipartimento di Veterinaria ubicato in località San Guido con il centro di Pisa (11.800 km annui) e la richiesta della Provincia di Pisa di cedere ulteriori 20.312,58 Km per potenziare la cintura dell’urbano di Pisa a beneficio di tutto il Bacino di Pisa.

Per ora non ci sono conferme ufficiali da parte di Autolinee Toscane, ma ci sarebbe già stata un’interlocuzione formale tra il Comune e il gestore unico regionale del trasporto pubblico locale che indica proprio nell’8 gennaio la data di partenza del nuovo servizio bus per il centro cittadino. La circolare dei Lungarni, infatti, era un provvedimento lungamente atteso e da tempo caldeggiato proprio dalla maggioranza di centrodestra: prevede l’istituzione di un servizio giornaliero di autobus che facciamo il giro completo dei Lungarni del centro storico con corse in partenza dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina e una frequenza di 15 minuti. Insomma corse periodiche con frequenze ravvicinate per incentivare l’uso del trasporto pubblico a discapito del mezzo privato, in linea con il dettato del Pums, il Piano urbano della nobilità sostenibile voluto dalla Giunta e che fissa le linee strategiche della mobilità ciyyadina. Tra i principali sostenitori della soluzione c’è il capogruppo di Fratelli d’Italia, Maurizio Nerini: "Nella definizione del nuovo accordo sul contratto di servizio siamo riusciti a risparmiare 500 mila euro nonostante i disastri precedenti fatti dalla Regione guidata da Rossi e dal Pd incrementando contestualmente servizi non programmati, ma necessari: come appunto la circolare dei Lungarni, idea del sottoscritto che risale al 2014 e stoppata dalla gara unica regionale, ma anche l’attenzione al litorale Pisano per l’estate e l’istituzione della navetta con il Parco di San Rossore e delle corse per Montacchiello e la sede Asl".