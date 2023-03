Cinque nuove destinazioni per tutte le tasche

Ryanair festeggia i 25 anni di partnership con l’aeroporto di Pisa lanciando cinque nuove rotte a partire da 25 euro per viaggi tra aprile e ottobre: si tratta di voli diretti per Birmingham (Inghilterra), Glasgow (Scozia), Copenaghen (Danimarca), Kos (Grecia) e Stoccolma (Svezia). "Quello dell’estate 2023 - ha assicurato Jason McGuinnes, direttore commerciale delle compagnia low-cost - è il nostro più grande operativo di sempre (+14% rispetto al pre-Covid) , che offrirà ai cittadini e ai visitatori di Pisa una scelta ancora più ampia per le loro vacanze estive alle tariffe più basse d’Europa". Per Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporto, società di gestione aeroportuale degli scali di Pisa e Firenze, "l’annuncio di queste ultime 5 rotte per la stagione estiva confermano, da una parte, il crescente interesse della compagnia irlandese e, dall’altra, l’impegno di Toscana Aeroporti a offrire il miglior servizio assicurando la maggior competitività".

La compagnia assicurerà anche un aumento delle frequenze su oltre 20 rotte, tra cui Barcellona, Berlino, Cagliari, Creta, Malta, Marrakech, Valencia e Zara. Ma sono i numeri a spiegare bene l’impatto di Ryanair sul territorio pisano: "La prossima estate - ha sottolineato McGuinness - opereremo oltre 500 voli settimanali daper Pisa incrementando ulteriormente il turismo in entrata e l’occupazione e offrendo ai clienti toscani la più ampia scelta alle tariffe più basse per la prenotazione delle loro vacanze estive. Questa crescita senza precedenti è sostenuta dall’investimento di 800 milioni di dollari nell’aeroporto di Pisa, con 8 aeromobili basati (di cui tre Boeing 737 Gamechanger) e oltre 240 posti di lavoro altamente retribuiti nel settore dell’aviazione per piloti, personale di cabina e ingegneri. Abbiamo lavorato a stretto contatto con la direzione dell’aeroporto per sviluppare un nuovo accordo a lungo termine per aumentare il turismo in entrata e offrire una migliore connettività nei prossimi anni, che complessivamente vale per il territorio oltre 2800 posti di lavoro".

Gab. Mas.