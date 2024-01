Cinque milioni di passeggeri. Il Galilei chiude il 2023 con il ’più’

Sono oltre cinque milioni – per l’esattezza 5.109.682 – i passeggeri transitati dall’aeroporto di Pisa nell’arco del 2023, in aumento del +13,7% sul 2022 e in recupero del 94,8% sull’anno pre-covid del 2019. E’ quanto certifica Toscana Aeroporti in una nota diffusa in questi primi giorni del nuovo anno. Per quanto concerne il Galilei la crescita del traffico consuntivata nel 2023 trova riscontro nel positivo andamento dei movimenti dei voli totali (+5,9%) e del load factor pari all’86,3% (+4,7).

Sempre l’anno scorso si è registrata una crescita della componente internazionale del traffico passeggeri (+23,3% sul 2022) ma anche una flessione del mercato nazionale (-8,7%) in un contesto dove il traffico internazionale rappresenta il 74,4% del traffico totale. Nella classifica delle destinazioni maggiormente gettonate troviamo Londra e Tirana a livello internazionale seguite dalle mete nazionali di Palermo e Catania.

Se allarghiamo lo sguardo, invece, su Toscana Aeroporti i passeggeri complessivamente transitati sono 8.187.603. Anche in questo caso registriamo una crescita del +21,8% sul 2022 e in recupero del 99,1% sui livelli di traffico pre-covid del 2019, anno record per Toscana Aeroporti. Nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 sono stati registrati i rispettivi record storici di traffico mensile. Con 947.497 passeggeri il mese di luglio 2023 è il miglior mese di sempre nella storia del Sistema Aeroportuale Toscano.