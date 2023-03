Cinque donne per altrettante liste: "Al servizio dei cittadini"

Cinque donne per Conti. La prima a parlare è stata l’assessore alla sicurezza, Giovanna Bonanno: "In questi anni abbiamo potenziato l’organico della polizia municipale e la dotazione strumentale della videosorveglianza, quasi raddoppiando il numero di telecamere presenti in città. Uno sforzo costante, quotidiano al servizio dei cittadini". Che ha poi ufficializzato la sua candidatura con la Lega anche alle prossime elezioni amministrative. Una nuova primavera rosa per il Carroccio: in lista ci sarà anche Vweronica Poli e si è rivista in primissima fila Susanna Ceccardi insieme al senatore Manfredi Potenti. Più in disparte e lontano dai riflettori il deputato Edoardo Ziello, pressoché "invisibile" l’assessore alla Cultura, Pierpaolo Magnani, ormai al passo d’addio con questa coalizione. Poi sul palco sale Jaleh Barahbadi, direttrice dell’Archivio di Stato e candidata con la lista civica Sviluppo e Territorio - Pesciatini per Pisa: "Ci siamo messi al servizio della comunità con onestà e indipendenza di giudizio. La nostra lista parla il linguaggio della cultura a supporto della crescita, cultura in termini di capacità di valorizzare il nostro patrimonio storico-artistico e cultura a supporto della crescita economica". Frida Scarpa per Pisa al centro ha invece ammesso "di essersi candidata per sostenere il lavoro di Michele Conti". Infine, Raffaella Bonsangue, vicesindaco, ha parlato per Forza Italia ricordando "la buona esperienza di amministrazione portata avanti da Michele Conti, affinché possa essere replicata, con il nostro ruolo determinante: ci presenteremo agli elettori di Pisa, insieme agli amici dell’Udc e del Partito Liberale Italiano". Ha chiuso gli interventi Giulia Gambini per Fratelli d’Italia: "Sentiamo la responsabilità di essere la forza trainante del centrodestra anche a Pisa e questo assicurerà anche l’attenzione, la vicinanza e il sostegno del governo nazionale alla nostra città. Ma Fratelli d’Italia in questi anni è stata anche la garanzia per tante famiglie con il sostegno alla natalità e tanti altri servizi per non lasciare indietro nessuno".

Gab. Mas.