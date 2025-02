Cinque collaboratori per gli uffici Studium srl

Studium Srl a Socio Unico, azienda leader nel settore della formazione scolastica e universitaria, cerca 5 collaboratori da inserire nei propri uffici di Pisa (Corso Italia). Si richiede: buona dizione, conoscenza del pacchetto office, serietà e professionalità, flessibilità oraria, predisposizione al raggiungimento di obiettivi.

Titolo di studio richiesto: diploma e/o laurea triennale.

Offresicontratto di collaborazione con fisso orario (come previsto da CCNL) più ulteriori incentivi, formazione gratuita e continuativa. I collaboratori saranno inseriti in un gruppo di lavoro giovane e stimolante, con reali opportunità di crescita all’interno dell’azienda. Inviare CV in formato Europass/Formato Europeo a [email protected]. Anche prima esperienza.