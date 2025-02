Cinquantuno carabinieri in più in tutta la provincia: "Sono operativi"

Ieri al Comando carabinieri di Pisa, il comandante provinciale col. Mauro Izzo ha incontrato i 51 carabinieri neo giunti che sono stati assegnati alle Stazioni del capoluogo e dell’intera provincia. I giovani carabinieri, con un’età media di 23 anni, provengono da diverse regioni d’Italia e hanno superato un "rigoroso" percorso di selezione e addestramento nelle Scuole Allievi Carabinieri di Campobasso, Iglesias, Taranto, Torino e Reggio Calabria. "La loro motivazione e il loro entusiasmo sono un valore aggiunto per l’Arma e per la comunità pisana". Una particolarità di questa assegnazione è che tutti i nuovi arrivati sono stati destinati alle Stazioni, senza alcun impiego in incarichi amministrativi. Questa scelta "mira a potenziare i servizi di prossimità e il controllo del territorio, elementi fondamentali per la sicurezza dei cittadini". "L’incremento del personale rientra in una strategia istituzionale più ampia, volta a garantire un presidio costante e aderente al territorio. L’obiettivo è aumentare la sicurezza nell’intera provincia". Tra i 51 nuovi arrivati, 12 sono donne, che andranno a rafforzare tutte le Compagnie del Comando provinciale di Pisa".