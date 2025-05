Cinemaratona per le scuole

Una maratona cinematografica che durerà un anno, con arrivo in programma per mercoledì 13 maggio 2026. L’idea è di AsteroideA, associazione pisana di volontariato scolastico a cui collaborano in modo gratuito professori, studenti e amici della scuola, realizzata con il Cineclub Arsenale, e che ha visto il suo debutto ieri mattina con la proiezione del cortometraggio "Come Per Mano", interamente realizzato da studenti e insegnanti. Dietro la linea di partenza le scuole secondarie di Pisa: liceo Statale "Giosuè Carducci", istituto Da Vinci, liceo scientifico "Ulisse Dini", istituto comprensivo "Giampaolo Gamerra", Ipsar Giacomo Matteotti, I.I.S. Galilei Pacinotti e istituto arcivescovile paritario Santa Caterina. "Le altre - si auspica - si aggiungeranno lungo il percorso, per realizzare insieme questo lavoro, che sarà un balsamo per lo spirito civico di Pisa", dichiara Rosanna Prato, presidente di AsteroideA. "Il 13 maggio 2026 presenteremo un film puzzle, fatto di parti che concorrono tutte a scolpire lo stesso messaggio "accendi il faro che è in te", ma con autori che esprimono le diverse creatività delle scuole". La riflessione sull’età più fertile ma complicata è stata al centro del discorso del professor Cesare Stefanini, direttore dell’istituto di bioRobotica della scuola superiore Sant’Anna: "Crediamo molto in questa iniziativa che può essere uno dei fari per questo progetto, alcuni dei protagonisti frequentare hanno già frequentato i nostri laboratori. Viviamo in un tempo speciale perché l’ambiente ecologico è minacciato e la conflittualità nel mondo sta salendo- ha aggiunto- ma i giovani non devono perdere la fiducia nel futuro e questa maratona cinematografica è un’ottima occasione per crescere". Presente alla proiezione del corto anche Germana delle Canne, ambasciatrice dell’associazione "Costruiamo Gentilezza", che ha premiato il Pisa Sporting club per il suo sostegno ad "Accendi il faro che è in te", una delle due facce di questa maratona. Acclamato dagli studenti il regista Elio Colligiani così come molti degli "attori" protagonisti del cortometraggio, i docenti degli istituti coinvolti. Per il Provveditorato agli studi di Pisa è intervenuta la professoressa Maria Caterina Conti: "L’idea è molto bella, camminare per mano per migliorare la qualità della nostra vita, in questo periodo difficile. Spero che questo progetto che coinvolge già diversi istituti possa proseguire, noi lo monitoreremo e ci attiveremo per diffonderlo nelle scuole dell’intera provincia".

Alessandra Alderigi