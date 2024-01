Cinema Arsenale, il programma delle iniziative di febbraio

Pisa, 31 gennaio 2024 - Nuovi eventi per tutte le scuole pisane al Cineclub Arsenale. È in calendario per il prossimo mese (1-3 febbraio, 7-10 febbraio) la proiezione della docufition Per un nuovo domani, con Neri Marcorè, una coproduzione Rai Fiction e Alfea Cinematografica di Alberto Gabbrielli. Gli appuntamenti in sala saranno preceduti da un incontro con lo sceneggiatore Mario Cristiani e con il regista Luca Brignone (per prenotazioni: [email protected]; tel. 050.502640).

DOCUFICTION - La docufiction racconta la vicenda poco nota di un gruppo di circa 70 ebrei stranieri che, tra il 1941 e il 1943, furono costretti a vivere in "internamento libero", ossia domicilio coatto, a Castelnuovo di Garfagnana. Il racconto è liberamente tratto dal libro “L’Orizzonte Chiuso” di Silvia Angelini, Oscar Guidi e Paola Lemmi, edito da Maria Pacini Fazzi Editore. La regia della docufiction è di Luca Brignone, la sceneggiatura è di Mario Cristiani, Cosetta Lagani e Stefano Nannipieri. Produttore creativo Cosetta Lagani, produttore esecutivo Stefania Balduini. Il film è realizzato con il patrocinio di Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea Cdec Onlus di Milano, Comunità ebraica di Pisa, Comune di Castiglione di Garfagnana, Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Unione Comuni Garfagnana.

GLI APPUNTAMENTI - Appuntamenti imperdibili, questa settimana all’Arsenale di Pisa, con i “Registi in sala”. Esiste un rapporto fra la crescente affermazione sociale delle donne e l'aumento della violenza sessuale maschile? Possono le donne considerarsi un "popolo"? Da queste domande parte Il popolo delle donne, il nuovo film di Yuri Ancarani, che sarà ospite del Cineclub giovedì 1 febbraio (ore 20,30) in un evento realizzato in collaborazione con Non Una Di Meno Pisa e il Centro antiviolenza della Casa della Donna di Pisa. Il film è un'appassionata lectio magistralis sul tema, in cui la psicoterapeuta Marina Valcarenghi analizza il fenomeno alla luce della sua lunga ricerca sul campo. Perché la violenza sulle donne è così diffusa? Cosa sta succedendo? Cosa possiamo fare? Dopo molti anni dedicati a osservare e studiare la mente di uomini che hanno inflitto violenza e donne che l'hanno subita, Valcarenghi ci regala una sintesi che tiene incollati allo schermo, appassiona, apre percorsi. Siamo a Milano, Università Statale degli Studi. Nel giardino del cortile della Legnaia, seduta dietro una cattedra collocata sul prato, che si fa teatro pubblico, la psicanalista Marina Valcarenghi offre una dissertazione sulle cause della violenza sulle donne e le possibilità di contrastarla. Laureata in giurisprudenza, giornalista, fondatrice di VIOLA, associazione per lo studio e la psicoterapia della violenza e di una scuola psicoterapeutica, la dottoressa è stata la prima psichiatra italiana a lavorare in carcere con detenuti in isolamento per omicidio, stupro e pedofilia, documentati nei saggi "Ho paura di me - Il comportamento sessuale violento e L'insicurezza. La paura di vivere nel nostro tempo".

RONDINO - Ed è già sold out l’appuntamento al Cineclub Arsenale con Michele Riondino, uno degli attori più interessanti del panorama cinematografico italiano. Dopo numerosi film per autori come i fratelli Taviani, Marco Bellocchio e Mario Martone e serie di successo come la recente ‘I leoni di Sicilia’, è passato dietro alla macchina da presa per raccontare la sua Taranto e il dramma dell’ILVA. È in programma per domani, 30 gennaio, la proiezione della sua opera prima Palazzina LAF. Ambientato nel 1997 e interpretato dallo stesso Riondino ed Elio Germano, è un film dal solido impianto civile e dagli echi grotteschi e arrabbiati che rimandano a classici e maestri come ‘La classe operaia va in paradiso’ di Elio Petri e il cinema anarcoide di Lina Wertmuller.

M.B.