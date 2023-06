Cimitero ebraico e Sinagoga di Pisa si raccontano

Pisa, 17 giugno 2023 - La Sinagoga di Pisa ed il cimitero ebraico di piazza dei Miracoli sono scrigni d'arte e cultura che raccontano le millenarie vicende della comunità pisana. Situata nel centro di Pisa, a due passi dal Teatro Verdi, la Sinagoga di Pisa deve la sua forma attuale al progetto di restauro dell'architetto Marco Treves, realizzato a metà '800, ma si trova in questo edificio fin dal 1595. Visitarla è un viaggio nella storia della millenaria comunità ebraica pisana con la possibilità di ammirare oggetti unici come l'Haron Ha Kodesh del XVI secolo. Il cimitero di piazza dei Miracoli è attivo fin dal 1674 a fianco delle Antiche Mura: separato dalla piazza dall'antica Porta del Leone che nel medioevo rappresentava il punto di accesso principale in città, è caratterizzato da una notevole varietà architettonica. Al suo interno sono sepolti personaggi che hanno fatto la storia di Pisa. Domenica visite guidate con partenze alle 10.30, 11.30, 12.30 e alle 15 al cimitero ebraico con prenotazione facoltativa, alle 17 alla Sinagoga di via Palestro con prenotazione obbligatoria. Biglietto a 4 euro per la Sinagoga, 3 euro per il cimitero ebraico, 6 euro cumulativo, 1 euro diritto di prevendita. Per informazioni e prenotazioni: telefonare al 848082380 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, 0639967138 per chi chiama da estero o cellulare, oppure via mail su [email protected], oppure ai link https://bit.ly/CimiteroEbraicoPisa e https://bit.ly/SinagogaPisa.

M.B.