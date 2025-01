Cimiteri Maxi intervento di manutenzione

Oltre 60mila euro per il rinnovo, la manutenzione straordinaria e ordinaria della “lux“ perpetua e dell’impiantistica nei cimiteri del Comune. L’appalto ha per oggetto gli interventi sugli impianti elettrici, tecnologici, plafoniere, allacci, e impianti luci votive nei Cimiteri Comunali. L’importo complessivo dei lavori e oneri compresi nell’appalto, ammonta a 63.500 euro compresi oneri della sicurezza. Il sindaco Michele Conti proprio in occasione delle commemorazioni dei defunti aveva fatto intuire che ci sarebero state novità sul fronte dei rinnovi di servizi cimiteriali. E a fine dicembre arriva questo appalto.

Conti ricordò che stavano "proseguendo i vari interventi nei cimiteri cittadini: dal 2020 a oggi sono stati investiti complessivamente circa tre milioni di euro. Sono in fase di conclusione, al nuovo giardino della rimembranza del cimitero suburbano di via Pietrasantina, i lavori per la realizzazione di una fontana marmorea per la dispersione delle ceneri". Il sindaco ricordò che nei cimiteri si onorano i cittadini pisani deceduti e "per questo motivo, negli ultimi anni l’amministrazione comunale ha dedicato grandi sforzi e risorse. Se dal 2020 sono stati investiti circa tre milioni di euro, di questi oltre 500mila nell’ultimo anno, per mantenere e migliorare i cimiteri cittadini, realizzando numerosi interventi, sia di manutenzione ordinaria che di opere più significative, attesi da tantissimo tempo dalla comunità, con l’obiettivo di garantire un ambiente decoroso e accogliente per chi visita i propri cari, con strutture sempre più curate".

Intanto a San Piero a Grado sono terminati i lavori con la realizzazione del nuovo campo murato con tombe rialzate: demolizione dell’attuale piano pavimentato e dei loculi, realizzazione di nuova regimazione delle acque, rifacimento dei nuovi loculi con rivestimenti in marmo, nuova pavimentazione, nuova impermeabilizzazione delle murature di cappelle e ossari, realizzazione di 64 nuove tombe a terra rialzate. Importo complessivo del I e II lotto di 328mila euro. E sono terminati anche i lavori al Suburbano con l’ampliamento del forno crematorio; l’edificio realizzato in ampliamento all’attuale, con le stesse caratteristiche architettoniche, è costituito da due ambienti separati. All’interno, sono state spostate tutte le attrezzature per le operazioni di postcremazione, al fine di eliminare le problematiche dovute a elevate temperature. L’importo complessivo è stato di 190mila euro.

Carlo Venturini