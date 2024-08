Ciclista travolto e ucciso dal bus. Autopsia, poi l’addio ad Alessio

C’è spazio solo per il dolore nell’attesa di dare l’ultimo saluto ad Alessio Cerullo, il 37enne tecnico di Acque Spa che lunedì mattina è stato travolto e ucciso da un autobus di linea di Autolinee Toscane in via Orsini a Cucigliana mentre era in bici con amici. Le esequie non sono state ancora fissate. Intanto a Bientina la contrada Quattro Strade ha annullato la tradizionale festa della ficattola in segno di lutto. Sul fronte delle indagini il magistrato, dopo avere richiesto il sequestro dei due mezzi (bus e bicicletta) – si apprende – ha disposto l’autopsia e richiesto anche una perizia per ricostruire con la dinamica dell’incidente, in aggiunta agli accertamenti della municipale di Vicopisano. L’autopsia dovrebbe svolgersi oggi e poi la salma sarà restituita alla famiglia. E’ quindi ipotizzabile che le esequie si possano svolgere già i primi della settimana.

La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Bientina dove Alessio abitava in zona Quattro Strade con la famiglia. Cerullo era molto conosciuto e stimato in paese, era legatissimo al Palio e, appunto, alla contrada di Quattro Strade di cui a lungo era stato capitano. Proprio l’ associazione ha deciso che la festa della contrada non si farà: avrebbe dovuto tenersi questo fine settimana e il prossimo. Ogni anno sempre nella stessa data. Ma quest’anno si salta. Un lutto che ha colpito la sua famiglia, gli amici di Alessio, quelli della contrada e quelli della bicicletta, i colleghi di Acque Spa, dove Daniele lavorava come tecnico e dove era molto stimato. Un lutto, anche, che ha colpito due intere comunità, quella di Vicopisano, dove è avvenuto l’incidente, e quella di Bientina dove Alessio abitava.

Un anno fa Cerullo – che era anche un grande amante della musica – aveva avuto un incidente in bici ed aveva dovuto attendere mesi prima di poter salire di nuovo in sella che era la sua grande passione. Lunedì scorso era uscito a fare una gita con due amici. Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere anche la nomina del consulente tecnico d’ufficio per ricostruire la dinamica dei fatti e stabilire le eventuali responsabilità nell’incidente.

Carlo Baroni