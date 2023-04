Ciccio Auletta e compagni per Una città in Comune "verso un domani diverso"

PISA

Ecco i candidati al consiglio comunale di Una città in comune (candidato sindaco Ciccio Auletta): Tiziana Nadalutti, Marco Ricci, Teresa Arrighetti, Gianluca Antoni, Domenica Carella (detta Rossella), Mario Barteletti, Francesca Cipressini, Sergio Bontempelli, Giulia Contini, Lorenzo Carletti, Arianna De Conno, Tiziano Checcoli, Francesca Dinucci, Simone D’Alessandro, Bianca Farsetti, Nicola Feo, Elena Franchini, Ettore Masi, Francesca Gabbriellini, Bruno Maria Mazzara, Claudia Gazineo Messori, Fausto Pascali, Mariasilvia Giamberini, Alessio Piccioli, Maria Rosarla Lacatena (detta Maru), Tommaso Piccioli, Daniela Lucatti, Moreno Pierobon, Elisa Pagni, Riccardo Taddei. I candidati al consiglio comunale di Unione popolare (candidato sindaco Ciccio Auletta): Stefano Teotino, Federico Oliveri, Roberto Balatri, Paola Bigongiari, Salvatore Bonavoglia, Maria Giovanna Brancati, Simona Carnevale, Fabrizia Casalini, Simone Casella, Francesca Cecconi, Denise Ciampi, Roberto Cini, Luigi Creatini, Matteo Croatti, Maurizio Deroma, Ibrahima Dieng Niomré Lo, Matteo Di Fiore, Camilla Diurno, Federica Duchini, Emanuela Grifoni, Enrica Inghilleri, Valentina Lorenzi, Martina Magri, Caterina Manicardi, Massimo Mongia, Tommaso Renzi, Daniele Rossi, Maria Francesca Satta, Mauro Solida, Alessandro Spinelli (detto Sandro), Daniella Dominica Vangieri, Andrea Vento.

Intanto domani sera, alle 21, al Centro Maccarrone a sostegno del candidato sindaco Auletta è in programma "Una politica fuori dal sistema", iniziativa promossa da Una città in comune e Unione Popolare, alla presenza di Luigi Demagistris, portavoce nazione di Unione Popolare e Antonella Bundu, capogruppo al consiglio comunale di Firenze. Al centro del dibattito l’amministrazione delle città come costruzione di "una democrazia popolare capace, quando sono in discussione i diritti più elementari, di rompere nei fatti e con atti amministrativi le politiche neoliberiste e di austerity che tutelano la speculazione".