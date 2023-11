Choco Pisa: torna la fiera del cioccolato artigianale

Pisa, 15 novembre 2023 – Da venerdì 17 a domenica 19 dicembre, dalle 9 alle 20 (ingresso libero e gratuito), le Logge di Banchi ospiteranno la fiera del cioccolato artigianale in un festival di tre giorni dove sarà possibile degustare, acquistare e scoprire il cioccolato artigianale in tutte le sue forme e i suoi gusti. Un appuntamento che accompagnerà i visitatori in un viaggio sensoriale tra la tradizione dei maestri cioccolatieri e prodotti originali e innovativi. Sarà un fine settimana dolcissimo quello che andrà in scena nel centro storico di Pisa con Choco Pisa, la nuova manifestazione dedicata al cioccolato in tutte le sue declinazioni organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione di Etruria Eventi. CHOCO PISA - Ad attendere grandi e piccoli prodotti artigianali ed enogastronomici, dove sarà possibile trovare tante idee regalo per un primo assaggio di shopping natalizio. Il re della manifestazione è senza dubbio il cioccolato, con i prodotti artigianali dei migliori cioccolatieri italiani. Gli stand ospiteranno prodotti e produttori di sette regioni: Toscana, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Campania e Sicilia, con un ricco assortimento di torroni, praline, cremini, cannoli siciliani, bomboloni, cassate, dolci con pasta di mandorle e tante altre prelibatezze da abbinare con birra e liquori. SHOW COOKING - Imperdibile l'appuntamento di sabato 18 novembre alle 15, con lo show cooking di lavorazione artigianale del cioccolato a cura di “L'Arte Nobile del Cioccolato” di Varvaro Cioccolato, PIERAGNOLI - “Una nuova manifestazione di qualità che propone il meglio della pasticceria italiana, ideata per famiglie, bambini e tutti gli amanti del cioccolato, in una cornice iconica e suggestiva come quella di Logge di Banchi” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Eventi come questo sono molto importanti per rendere accogliente e vivace la nostra città, promuovendo allo stesso tempo prodotti di alta qualità e l'abilità artigianale dei maestri cioccolatieri”. Da venerdì 17 a domenica 19 dicembre, dalle 9 alle 20 (ingresso libero e gratuito), le Logge di Banchi ospiteranno la fiera del cioccolato artigianale in un festival di tre giorni dove sarà possibile degustare, acquistare e scoprire il cioccolato artigianale in tutte le sue forme e i suoi gusti. M.B.