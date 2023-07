Chiesa di San Francesco: domenica il concerto “Il violino tra Bach e Vivaldi”

Pisa. 15 luglio 2023 - Il chiostro quattrocentesco del convento della chiesa di San Francesco, Bach e Vivaldi cin gli archi dell’Orchestra Pisa Sinfonietta dell’Associazione culturale San Francesco. Sono i tre ingredienti de “Il violino tra Bach e Vivaldi” il concerto di domenica 16 alle 21appunto nel chiostro della Chiesa di San Francesco in cui Michele Pieratelli, giovane talento del violino, diretto dal maestro Giovanni Del Vecchio, si esibirà in un programma che prevede “L’aria sulla quarta corda” e il “Concerto in Mi maggiore” di Bach e “Le Quattro Stagioni’’ di Vivaldi. “Per la nostra associazione è un evento che assume un particolare valore legato anche alla nostra storia dato che costituisce il ritorno concertistico in quella che è la nostra sede naturale – racconta il presidente Dario Tuccinardi-: come si evince anche dal nome, infatti, siamo nati proprio nella comunità di San Francesco e per molti tempo qui ci siamo esibiti, prima della chiusura per i lavori alla Chiesa, con una media di 25 iniziative musicali e teatrali all’anno”. Il concerto è promosso in collaborazione con il Fap, Acli di Pisa, la parrocchia di San Francesco e Acli Arte Spettacolo. L’ingresso è libero.