Chiavi e grimaldelli. Scattano due denunce

I Carabinieri hanno effettuato un arresto, su ordine di carcerazione, e denunciato due persone per possesso di chiavi alterate e grimaldelli.

L’uomo, dopo aver ripetutamente violato i domiciliari, è stato portato al Don Bosco a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A Marina di Vecchiano sempre i Carabinieri hanno fermato, per un controllo stradale, un’autovettura con a bordo due giovani trovati in possesso di un’asta con un uncino in metallo e un set di attrezzi multiuso. Il materiale è stato posto sotto sequestro e per entrambe è scattata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria. Stante l’esistenza della presunzione d’innocenza, l’eventuale responsabilità della persona denunciata dovrà essere vagliata, nel prosieguo del procedimento, dalle Autorità competenti. I Carabinieri rinnovano l’invito alla cittadinanza a segnalare tempestivamente al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione di criticità.