Chi si rivede. Per i nerazzurri ancora incrocio con il Frosinone

Attraverso un comunicato

ufficiale, la Lega Serie

A ha annunciato le modifiche per la Coppa Italia in vista del triennio 2024-2027.

Non grossi stravolgimenti rispetto al triennio precedente (che ha subito grandi critiche riguardo l’esclusione di squadre di categorie minori), ma che portano novità per quanto riguarda il percorso del Pisa, rispetto al tabellone "fake" che era circolato sui social.

I nerazzurri, in attesa del tabellone ufficiale che sarà pubblicizzato nei prossimi giorni, qualificatisi tredicesimi nella scorsa Serie B, occupando quindi la posizione 33 del ranking, affronteranno per la seconda stagione consecutiva il Frosinone, retrocesso in Serie B, allo "Stirpe".

Lo scorso anno vinsero i ciociari per 1-0. Alla prima uscita ufficiale di Alberto Aquilani in nerazzurro. In caso di vittoria, ai sedicesimi i nerazzurri affronterebbero la vincente della sfida tra il Verona al "Bentegodi" e le squadre posizionate alle posizioni 31 e 41 del ranking, attualmente così partecipanti ai playoff di Serie C, mentre agli ottavi vi è l’eventuale fascino di una partita al GeWiss Stadium contro l’Atalanta, quarta nel ranking e vincitrice dell’Europa League.

Anche una vittoria nel recupero di campionato dei bergamaschi contro la Fiorentina non cambierebbe la situazione, avendo la Juventus vinto la precedente edizione e godendo così del primo posto nel ranking.

Per il Pisa, così, la stagione 2024/2025 dovrebbe iniziare con lo stesso avversario di quella appena conclusa, sperando in un proseguo migliore.

Lorenzo Vero