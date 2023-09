Cercasi educatore professionale

Azienda di Ponsacco cerca un educatore professionale, preferibilmente con esperienza, per attività di affiancamento e accompagnamento di un giovane adulto disabile. La risorsa si occuperà di supportare il ragazzo in attività quotidiane di apprendimento, autonomia, inserimento sociale e attività ludico ricreative dentro e fuori casa. Si valuteranno anche profili che hanno maturato esperienze simili benché privi di qualifica specifica. Indispensabile patente b. La tipologia contrattuale offerta è un lavoro a tempo determinato in modalità di lavoro part time,, indicativamente su 9 ore settimanali su tre pomeriggi, dal lunedì al venerdì. Per candidarsi è necessario essere registrati al centro per l’impiego della Regione Toscana (Arti).