Centro trasfusionale Giorni ed orari

Anche questa iniziativa, promossa con l’aiuto dei primi cittadini per attirare le persone a donare prima delle vacanze estive, ha prodotto 36 donazioni (24 sangue intero, 6 piastrine, 6 plasma e 3 differite). Il Centro trasfusionale di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. I referti possono essere ritirati, dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13. E’ possibile prenotare per le donazioni o esami pre-donazione, chiamare le associazioni dei donatori o telefonare alla struttura allo 050993741-3742 (edm).