Centro trasfusionale dell’Aoup Apertura straordinaria domenica

Ancora un’apertura straordinaria domenicale del Centro trasfusionale dell’Aoup all’insegna della musica e della solidarietà il 4 giugno, con il concerto della Corale polifonica cascinese (https:www.corale-polifonica-cascinese.it) diretta dal maestro Luciano Parenti che si esibirà in mattinata (dalle 10 alle 11.30 circa) con musiche tratte dalle colonne sonore dei cartoni animati.

“Cartoon in musica: concerto animato al Centro trasfusionale”.

L’iniziativa è organizzata dallo staff dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti (diretta dal dottor Alessandro Mazzoni), in collaborazione con le associazioni dei donatori ed è solo la prima di una lunga serie in questo periodo che prelude all’estate. Intanto, con la donazione del 20 maggio in occasione del “Concerto del Coro dell’Università di Pisa” (pianista Silvia Mannari, direttore Stefano Barandoni), in cui sono state eseguite musiche di Schumann, Rossini e Verdi, sono state raccolte 42 donazioni (16 sangue intero, 14 emocomponenti, 12 differite).