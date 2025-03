"Centralino a Sepi. Molto grave"

"La decisione di trasferire alla società partecipata Sepi il servizio di centralino comunale per le richieste di primo intervento da parte dei cittadini è un fatto grave, che non può essere presentato come una semplice riorganizzazione tecnica. Si tratta di una scelta politica ben precisa, che contribuisce allo svuotamento del Comune e alla sua trasformazione in un ente meramente amministrativo, privo di prossimità e di trasparenza". Lo ha dichiarato ieri in consiglio comunale il consigliere Luigi Sofia (Sinistra Unita).

"Affidare a Sepi il centralino per le richieste dei cittadini significa allontanare ancora di più il Comune dalle persone".