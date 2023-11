Cena-raccolta fondi: "Un passo per te"

La Fondazione "Un Passo per Te" istituto di ricerca pisano, fondato nel 2022 e presieduto dal prof. Gabriele Siciliano, ha raggiunto importanti traguardi nella ricerca, aprendo spiragli di speranza per terapie innovative e migliorando la diagnosi e la cura delle malattie neuromuscolari. "La ricerca non può restare ferma". Nella splendida cornice degli Arsenali Repubblicani di Pisa, stasera alle 20.30, la Fondazione terrà una serata di gala (raccolta fondi per la ricerca), per onorare la memoria di Gianna Gambaccini, stimata neurologa pisana scomparsa prematuramente. A lei sarà dedicato un premio speciale, assegnato a un giovane ricercatore che si è distinto per i suoi studi nel campo delle malattie neurodegenerative.

Sarà conferito il prestigioso Pisa Muscle Award, un riconoscimento alla carriera per coloro che hanno dedicato la loro vita alla miologia. Interverranno il celebre critico d’arte Luca Nannipieri (foto), testimonial della fondazione, e Irene Fornaciari. Info www.unpassoperte.org.