Cena benefica per Lunperlaltro. Tributo al presidente Frediani

Una serata di beneficenza, ma anche di sorrisi, di allegria e di convivialità. I tratti distintivi di quello che vuol essere un tributo alla memoria di colui che si è guadagnato sul campo il ruolo di colonna della comunità bientinese, l’ingegner Andrea Frediani, recentemente scomparso.

Livornese doc, ma ormai da anni trapiantato a Bientina, paese della moglie, Anna Paola Fantozzi, si era fatto apprezzare e conoscere proprio per l’inesauribilee generoso spirito di solidarietà, anche attraverso l’associazione Lunperlatro, che - costituendo una rete di ’persone di buona volontà’ - tante opere benefiche ha compiuto e continuerà a compiere in nome suo a favore di famiglie fragili del territorio.

Numerose, in questi anni, le persone che sono state aiutate - in silenzio, con affetto e sempre con rispetto, – e supportate grazie a questo progetto, a cui l’amministrazione comunale bientinese ha sempre dato il proprio sostegno, apprezzandone l’impegno a beneficio di tutta la comunità. Andrea, il ’timoniere’, è "solo andato dall’altra parte, dietro l’angolo", ma il suo spirito è ancora qui, vivo. Ed è con questa finalità che mercoledì 23 ottobre, all’Hosteria del Borgo, in via Borgo della Pieve a Bientina, l’associazione per cui fino all’ultimo si è speso, organizza una cena benefica, con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alle attività dell’associazione. Il menù (costo 25 euro) prevede un’entrèe di ‘voglia di carbonara, vari assaggi di antipasti toscani, riso cacio e pere e tortelli lucchesi, vino, acqua, caffè e dessert. Le prenotazioni si fanno direttamente al ristorante ai numero 339.5577320, contattando Arianna o Luca. Il presidente Andrea, sarà lì, "nascosto nella stanza accanto", contento di vedere chi aggiungerà un posto a tavola, pronto a raccogliete il suo testimone.