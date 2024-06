Cede una trave della porta, chiusi tre ingressi a piazza dei Miracoli

Pisa, 13 giugno 2024 – Un dissesto statico della trave in legno della tettoia collocata sull’arco centrale della Porta Nuova delle mura di Pisa, che si affaccia proprio su piazza dei Miracoli. È quanto successo ieri mattina intorno alle 9. Dopo una segnalazione della polizia municipale e l’intervento dei vigili del fuoco, l’area è stata transennata, chiudendo di fatto i tre varchi di accesso alla piazza, che in questi giorni è presa d’assalto dai turisti. La misura è stata presa a scopo precauzionale e gli archi che danno accesso alla famosa piazza sono stati transennati, così come è stato interdetto il transito pedonale, che è stato indirizzato su altri accessi. Sul posto, oltre alla polizia municipale, era presente anche la Soprintendenza alle Belle Arti. Il problema riguarderebbe una delle travi che sorreggono la tettoia, la quale si è visibilmente in parte staccata.

All’ingresso, comunque, è stata aperta la cancellata più esterna a pochi metri dalla porta. "Un nostro tecnico dei lavori pubblici – ha spiegato l’assessore Raffaele Latrofa – è andato a fare le verifiche. Domani (oggi ndr) saranno montati dei ponteggi per poter fare delle valutazioni più accurate. Quello che sembra a una prima analisi è che si tratti di una situazione pregressa che non desta alcun allarme. In ogni caso – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici – dopo la valutazione tecnica capiremo se si tratta di un danno strutturale o meno. In tal caso verranno rimosse le transenne, altrimenti valuteremo fin da subito gli interventi da fare". La porta fu aperta nelle preesistenti mura medioevali dall’allora Duca di Firenze Cosimo I de’ Medici nel 1562 ed è nota come Nuova in quanto più recente rispetto alle originali Porta del Leone e Porta Santa Maria come ingresso alla piazza del Duomo.

Enrico Mattia Del Punta