Castello in Fiore, via alle iscrizioni. Tutto pronto per la XIII edizione

Sabato 17 e domenica 18 maggio torna Vicopisano Castello in Fiore, giunto alla XIII edizione, e il borgo di Vicopisano, Bandiera Arancione del Touring Club, si accende di profumi, colori e iniziative. E sono ancora aperte le iscrizioni online, sul sito www.comune.vicopisano.pi.it, per la fiera florovivaistica, che trasforma il centro storico di Vico in un giardino a cielo aperto, arricchita da numerosi eventi, per tutti i gusti, i desideri e le età.

L’amministrazione sta mettendo a punto il programma completo, ma intanto l’amministrazione si rivolge agli espositori affinché si si iscrivano sempre più numerosi, le iscrizioni scadono oro bellezze e bontà. La scadenza il 30 aprile e possono partecipare ditte specializzate nel settore florovivaistico, nel vivaismo, nel giardinaggio, nell’arredo garden, nelle macchine da giardino e tutto ciò che sia riconducibile al mondo del giardinaggio.

Ma l’invito è rivolto anche alle ditte artigianali locali attive nel settore delle ceramiche, delle tipicità locali e della gastronomia tipica, operatori “occasionali”, e chi commercializza “opere del proprio ingegno”. Basta accedere al Form online e completarlo con le informazioni richieste. In alternativa è possibile scaricare il modulo sulla stessa pagina del sito, inviarlo via mail/PEC o presentarlo in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune, primo piano.

La quota di partecipazione prevista per l’anno 2025 è di 30 euro (come rimborso forfettario del suolo pubblico e della pulizia e delle spese sostenute per l’organizzazione e la pubblicizzazione della manifestazione). La quota va versata solo dopo aver ricevuto la conferma di accettazione (in forma scritta) da parte degli organizzatori. Per informazioni: 050.796512 e 050.796581.