Castello in fiore. A Vicopisano è primavera

Questo fine settimana in ogni angolo del borgo di Vicopisano sbocceranno di profumi, colori ed eventi per grandi e piccoli. E’ la 12esima edizione di Vicopisano Castello in Fiore, l’evento che sabato 18 e domenica 19 maggio renderà il centro storico un vero e proprio giardino all’aria aperta, con ogni tipo di fiore e pianta, numerosi stand di prodotti artigianali ed enogastronomici: una sorpresa e un piacere per gli occhi, l’olfatto e il palato Tutti gli eventi della due giorni di Castello in Fiore sono a ingresso gratuito. Alcune iniziative richiedono la prenotazione, quindi basta fare un po’ di attenzione quando si consulta il programma online completo ai siti www.castelloinfiore.it e su www.comune.vicopisano.pi.it.

Se è menzionata o meno la voce "Su prenotazione" è sufficiente cliccare, si apriranno un form o una pagina di contatti. Oltre a poter visitare il Complesso Monumentale della Rocca del Brunelleschi, la Torre del Soccorso e il suo Camminamento, grazie alla Festa Medievale di Vicopisano che ha donato le piante per adornarlo magnificamente, sarà possibile acquistarle e fare così una donazione alla Croce Rossa. Quali eventi intratterranno i visitatori nel weekend fiorito? Eccone una piccola anteprima: degustazioni di sapori del Monte Pisano, di olio, birra, prodotti biologici, miele ecc. (con l’Antico Frantoio Toscano Del Rio Grifone e con i produttori della Strada dell’Olio Monti Pisani...), spettacoli, concerti itineranti, animazioni, letture, laboratori e giochi per bambini e bambine, presentazioni di libri, picnic in fiore (preparati dalle attività locali e dagli espositori, informazioni sui gustosi menu da scegliere a questo link: www.castelloinfiore.it/), passeggiate nel romanico, botaniche, "a colori", sportive, a sei zampe... visite guidate dell’Archivio Storico e delle nostre bellezze storiche e artistiche, mostre d’arte e fotografiche, allestimenti di architettura e artistici, arrivo della camminata ciclistica della FIAB da Pisa, battesimo della sella, esposizione del Vespa Club Pontedera, di auto d’epoca, Castelli di Argilla, le infioratrici di Fucecchio, esposizione dei lavori delle scuole "Ecosistema Giardino", Polo didattico con il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa e tanti altre coinvolgenti appuntamenti.