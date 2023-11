Castelli presenta: "La Casa al mare"

“La casa al mare”, l’ultimo libro di Renzo Castelli, sarà presentato di venerdì 1° dicembre alle 17,30 al Golf Club Tirrenia (via San Guido, oltre il Grand Hotel). Lo annunciano Pro Loco Litorale Pisano, in collaborazione con le associazioni Dannunziana e 50&Più. Nel corso dell’incontro l’autore dialogherà con Giuseppe Meucci, giornalista e scrittore. Sono previste letture commentate del testo a cura del professor Marco Rossi il quale, come è noto, oltre ad essere un noto cardiologo è anche apprezzato attore, autore, regista teatrale. “La casa al mare” racconta le vicende che si svolgono dal 1890 al 1932 in una nuova località marina nata a pochi chilometri da una città. Non è difficile vedere in questi luoghi una forte similitudine con Marina di Pisa anche se l’autore nega che l’azione si svolga in questa località così cara ai pisani ma in una marina toscana nata nello stesso periodo pur con molte caratteristiche simili, a cominciare dallo stile liberty dei primi edifici che sostituirono, come luogo i vacanza, le ville nella campagna delle famiglie più abbienti. Le vicende dei personaggi che abitano le varie “case al mare” di questo luogo di vacanza, che si chiama Boscomarina, attraversano un’epoca densa di eventi: la guerra di Libia, la Grande Guerra, il fascismo, la spagnola, la crisi del ‘29. Ognun segna la vita di chi aveva scelto una “casa al mare” soltanto per trascorrervi vacanze serene che non sempre, però, saranno tali (“Perché la felicità - scrive l’autore –, che è quel sentimento raro che ci sorprende quando tutti i nostri desideri sembrano appagati, contiene spesso in sé anche il germe del suo contrario...).