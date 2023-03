"Caserma e telecamere: inascoltati" Riglione, le denunce del comitato

Dopo un incontro con il candidato sindaco del centrosinistra, Paolo Martinelli, il Comitato di quartiere Oratoio e Riglione fa il punto sulle richieste fatte all’attuale giunta e conclude: "Siamo stati dimenticati". Perché "le richieste del comitato, presentate in più occasioni sia al sindaco Conti che ai vari assessori, sono state totalmente ignorate", sostiene la presidente Elisa Rotiroti. E ricostruisce. "Nell’incontro del 15 aprile 2021 col sindaco, chiedevamo il rifacimento del manto stradale di via Ripaiola dal civico 2 fino ai giardinetti, l’asfalto risulta disconnesso a causa delle radici dei pini che hanno creato dei dossi molto pericolosi tanto che le auto, scooter e biciclette tendono a spostarsi in mezzo alla strada per evitarli. Sia il sindaco che l’assessore Latrofa nell’incontro del 3 giugno 2021, dichiaravano che l’intervento sarebbe stato valutato e poi effettuato nel 2022 con la sostituzione dei pini e il rifacimento del manto stradale". Ma, l’aggiornamento, "a oggi tutto tace".

Altro capitolo. "Avevamo richiesto il rifacimento dei marciapiedi a Oratoio precisamente il completamento all’incrocio tra via Ardenne, via Oratoio e via di Quarto , il rifacimento dei marciapiedi di via di Oratoio nel tratto tra Via nuova di Oratoio e piazza Garibaldi. Sia il sindaco che l’assessore dichiaravano che gli interventi sarebbero iniziati nel mese di giugno 2021". Ma "nulla".

La sicurezza. "Avevamo invocato le telecamere presentando una precisa mappatura delle zone più a rischio, Piazza Pertini a Riglione, palestra comunale di Oratoio e via Fiorentina tra il civico 299 a 303. Sia il sindaco che l’assessore dichiaravano che i tre siti suggeriti erano ritenuti validi. A oggi tutto tace". Silenzio più totale anche "sulla richiesta della caserma dell’Arma dei Carabinieri con tanto di raccolta firme portate all’attenzione dell’assessore Bonanno".

Verde. "Avevamo chiesto la piantumazione di alcuni alberi presso lo sgambatoio per cani nel parco sull’argine del fiume Arno a Riglione. A oggi tutto tace. Il comitato ha chiesto aggiornamenti sulla stesura del regolamento che l’assessore Latrofa aveva promesso il giorno dell’inaugurazione del fontanello di Riglione il 3 ottobre 2022. Aveva dichiarato che in tempi brevi avrebbe predisposto un regolamento per dotare le famiglie meno abbienti di cittadini, da individuare tramite fasce Isee, di tessere prepagate da distribuire gratuitamente".

Senza contare "provvedimenti per la viabilità in via Piastroni (Dringoli) progetto culturale della Fornace in piazza della Fornace (Magnani)". E concludono: "Fatti pochi, parole tante!!!".