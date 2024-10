Cascina, tre seminari sulla ricerca del lavoro

Cascina, 08 ottobre 2024 - Martedì 15 ottobre partirà a Cascina un ciclo di tre seminari dedicati al lavoro, organizzato dal Centro per l’impiego di Pisa in collaborazione con il Comune di Cascina. “Seminari ricerca lavoro” è il titolo scelto per questi incontri che si terranno nella Gipsoteca della Biblioteca comunale (viale Comaschi 67) in orario 9.30-11.30. Si parte martedì 15 ottobre con “Il portale Toscana Lavoro. La piattaforma digitale per la ricerca del lavoro e delle opportunità formative”; martedì 29 ottobre toccherà a “La stesura efficace del curriculum vitae. Europass e altri format”; a chiudere il ciclo sarà, martedì 12 novembre, “Come affrontare un colloquio di lavoro”. “Il tema dell’accesso al lavoro è sempre complesso – sottolinea il sindaco Michelangelo Betti – e spesso c’è la necessità di maturare competenze anche solo per poter accedere al mondo del lavoro. In questo senso lo sportello Arti da un anno e mezzo sta svolgendo un ruolo importante per il nostro territorio comunale e oltre. Questi appuntamenti alla Biblioteca comunale non sono i primi, ma in questo caso vengono composti con più incontri e possono facilitare la consapevolezza di ciò che serve per entrare nel mondo del lavoro. Come amministrazione comunale vogliamo ringraziare Arti per il servizio di qualità che sta svolgendo anche nel nostro comune”.